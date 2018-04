Negueba inicia nova etapa de recuperação no São Paulo

Negueba iniciará os trabalhos no gramado após concluir o quarto dos seis meses previstos para sua recuperação. Em janeiro, uma operação corrigiu lesão no ligamento cruzado do joelho direito. A contusão foi sofrida em treino logo nos primeiros dias da pré-temporada do time.

Nesta nova etapa, o atacante deixará de fazer trabalhos de hidroginástica para aumentar sua carga gradual de trabalho. As atividades serão acompanhadas de fortalecimento muscular no REFFIS do clube.

O desenvolvimento dos trabalhos de recuperação do atleta não mudaram a previsão de retorno de seis meses. Se não houver imprevistos, Negueba só deve voltar aos gramados em definitivo em julho, durante a disputa do Campeonato Brasileiro.