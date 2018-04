Nei diz que Vasco perdeu a cabeça e admite: 'Foi feio' O São Paulo precisou apenas do segundo tempo para fazer cinco gols no Vasco e golear por 5 a 1 na última quarta-feira, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Do lado da equipe carioca, os jogadores pareciam ter dificuldades para explicar o resultado após a partida.