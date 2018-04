Nei volta à zaga do Atlético-PR, mas prefere a lateral

"Esquece eu de zagueiro", chegou a brincar Nei na entrevista coletiva após o treino desta terça, no CT do Caju. "Estou tranquilo, joguei cinco jogos ali, vamos manter", disse depois, já mais conformado com a ideia de atuar como zagueiro. "Mas meu lugar é na direita, estou só ajudando ali, quebrando o galho. Deixa o Rhodolfo voltar pra assumir", fez questão de lembrar o lateral.

Voltando de suspensão, Nei não espera vida fácil na partida no Recife. "O Náutico lá dentro dos Aflitos sempre é difícil jogar", afirmou o jogador. "Mas é ter a mesma vontade, a mesma garra, disciplina tática que o Lopes vem pedindo pra gente", disse o lateral, que reencontrará no time pernambucano o técnico Geninho, comandante atleticano no início do Campeonato Brasileiro.

Para vencer nos Aflitos, Nei acredita que possa contar a favor do Atlético a motivação conquistada pela vitória sobre o São Paulo, no último domingo, que quebrou uma sequência de sete triunfos seguidos do rival paulista. "A equipe vem de uma crescente, ganhamos de um time que vinha com vitórias consecutivas, isso é muito bom. A gente vai lá motivado pra conquistar a vitória."