Neilton é apresentado no São Paulo, herda camisa 7 e elogia Ceni

Depois de Wellington Nem e Sidão, o São Paulo apresentou oficialmente o atacante Neilton. Destaque do Botafogo na última edição do Brasileirão, o jogador foi emprestado pelo Cruzeiro em troca com Hudson e usará a camisa 7, que era de Michel Bastos.

Já participando da pré-temporada da equipe na cidade de Bradenton, nos Estados Unidos, Neilton elogiou a metodologia de treino implantada por Rogério Ceni neste início de trabalho. "Está sendo especial, o treino dele é muito dinâmico, pegado, é assim que o São Paulo virá em 2017. Bem competitivo, centrado naquilo que quer, com sede de títulos. O Rogério fez história com a camisa do São Paulo, espero poder ajudá-lo a fazer história como treinador e conquistar mais títulos."

O atacante revelou que recebeu diversas propostas no fim da última temporada, mas uma ligação recebida pelo novo comandante tricolor foi decisiva para o acordo com a equipe do Morumbi. "Tive propostas de outros clubes, mas fiquei feliz pelo interesse dele em mim. Espero representá-lo bem, fiquei bastante emocionado com a ligação. Foi a realização de um sonho para minha família, que me vê jogar no time do coração deles."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Formado nas categorias de base do Santos, Neilton se envolveu em uma polêmica quando foi anunciado. Foi encontrada uma postagem de cinco anos atrás onde ele dizia estar assistindo o 'lixo do São Paulo' com a mãe. Ele aproveitou suas primeiras palavras com a camisa do clube para se desculpar do fato.

"Hoje eu não faria isso, foi um post que não representava o que eu sentia. Eu era um moleque, jogava no time rival, serve como aprendizado. Já pedi desculpas a todos os torcedores, foi uma atitude de menino", disse o atacante, que está com 22 anos.