Neilton elogia torcida do Botafogo no clássico: 'Calou o Maracanã'

Se o Botafogo teve boa atuação e segurou o 0 a 0 com o Flamengo no clássico do último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, a torcida alvinegra não ficou abaixo no Maracanã. Pelo menos foi o que disse o atacante Neilton, que considerou que os 10% do estádio destinados aos botafoguenses "calaram" a maioria flamenguista.

"Eu falei isso chegando em casa e também no vestiário. O que a torcida fez no jogo foi sacanagem. Acabou o jogo e só dava para ouvir a torcida do Botafogo. Mesmo com o menor número de torcedores, a nossa torcida calou o Maracanã. Foi sensacional a participação deles", afirmou nesta terça.

O resultado manteve o Botafogo na zona de classificação para a Libertadores, com 55 pontos, na quinta posição. Apesar do momento decisivo da temporada, para Neilton é inevitável pensar no ano que vem. Isso porque o jogador ainda não sabe se permanecerá no time alvinegro, uma vez que seu contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro termina em dezembro.

"Meu foco é terminar bem o Brasileiro e colocar o Botafogo onde ele merece. Para o ano que vem, deixo nas mãos de Deus. Estou tranquilo, em paz, dando o meu melhor e deixo o meu agente resolver essa questão de renovação. Já deixei bem claro que meu desejo é ficar", garantiu.