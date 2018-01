Neilton reverencia Rogério Ceni e projeta: 'Trabalhar com ele será um sonho'

Novo reforço do São Paulo para o ano que vem, o atacante Neilton não escondeu a felicidade pelo acordo com o clube. Não apenas por jogar no time para o qual diz torcer desde criança, mas também por ter como técnico Rogério Ceni, a quem chamou de "referência".

"Ele é uma referência. Foi jogador e conquistou todos os títulos importantes do clube. Trabalhar com ele será a realização de um sonho. Espero que dê tudo certo na nova função como treinador e conquiste títulos como os que ganhou como jogador", disse em entrevista à Rádio Globo.

Neilton fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, mas tinha os direitos ligados ao Cruzeiro. Logo após a negociação ser finalizada, criou polêmica por conta de uma postagem antiga no Twitter na qual dizia "assistir ao jogo do lixo do São Paulo". Rapidamente, o atacante mostrou uma foto em que vestia a camisa do clube, ainda criança. E mais uma vez, ele fez questão de se declarar são-paulino.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou feliz e muito motivado. Vou dar o meu melhor e jogar com toda vontade do mundo para o São Paulo conquistar coisas grandes na temporada. Minha família toda sempre foi são-paulina. Cresci com o uniforme do São Paulo", afirmou.