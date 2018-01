Nélio é a novidade no Flamengo O Flamengo terá uma novidade na partida desta quarta-feira, contra o Entrerriense, pelo Campeonato Estadual. O jovem atacante Nélio, de 18 anos, uma das maiores promessas do Rubro-Negro, será o substituto do meia Juninho Paulista, que viajou para disputar a Copa do Mundo e dificilmente ficará no clube. "É uma grande chance e tenho que aproveitar, ajudando a equipe", disse Nélio. O jogador vem agradando ao técnico Lula Pereira, que não está preocupado com o fato de o atacante ser muito jovem. "Futebol não é idade. É talento e personalidade", afirmou o treinador. Nélio já atuou no time principal do Flamengo e foi lançado, há cerca de um ano, pelo técnico Zagallo. O jogador ainda era juvenil quando teve a oportunidade de entrar no segundo tempo do clássico com o Vasco, pelo segundo turno do Campeonato Estadual de 2001. Ele também já atuou pela seleção brasileira sub-17.