Nélio e Rodrigão reforçam o Botafogo O Botafogo de Ribeirão Preto vai apresentar amanhã dois atacantes para a disputa do Campeonato Brasileiro: Nélio, ex-Flamengo e Guarani, que estava no futebol húngaro; e Rodrigão, atacante que disputou o Mundial Sub-20 em 1991 e estava no Málaga, da Espanha. Esses são mais dois reforços solicitados pelo técnico Ernesto Paulo, que começa a trabalhar com o time a partir de quarta-feira. O Botafogo fará uma pré-temporada, de dez dias, em Igaraçu do Tietê, a partir de quinta-feira. Com a chegada de Ernesto Paulo, algumas definições estão sendo agilizadas pelo presidente Ricardo Christiano Ribeiro. O volante Capitão (ex-São Paulo, Portuguesa e Grêmio) também acertou seu contrato e amanhã pelo menos dois jogadores do Juventus podem ser anunciados - as prioridades são o volante Anderson e o atacante Marcos Denner. Porém, Alex Alves, Domingos e Lúcio Wagner também interessam. Zinho, ex-São Caetano, que jogou pela Portuguesa Santista e Etti Jundiaí neste ano, e Alexandre Gaúcho, do Botafogo-RJ, também interessam. O zagueiro Rogério ainda discute a renovação de contrato e, se insistir em pedir um alto reajuste, o clube não renovará o acordo. "Podemos pagar o que ele recebia, pois ele não fez um grande campeonato", avisou Ribeiro. Toinzé e Neto, pouco utilizados pelo ex-técnico Lori Sandri, já foram dispensados. O índio amazonense Ajuricaba, da tribo sateremoé, a pedido do Funai, está fazendo um estágio no clube. Chances de contratação? Nulas. Ele, que se diz atacante, está gordinho demais.