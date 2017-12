Nélio Machado defende o filho Ronaldo Ronaldo está pesando 84 quilos, dois a mais do que o seu peso normal. A informação foi dada por Nélio Machado, pai do jogador, que almoçava nesta quarta-feira no Restarurante Velha Napolitana, em São José dos Pinhas, acompanhado por dois amigos e por Roberta, a namorada. "Ele está com 84, 85, o de sempre. Está normal. Está bem, vai fazer dois gols no Uruguai, pode acreditar", afirmou o pai do atacante da seleção brasileira. Em todas as matérias sobre a conquista do pentacampeonato, a ficha técnica de Ronaldo o mostra com 1,83 metros e 82 quilos. Nos treinamentos para o jogo contra o Peru, no último domingo, o atacante apresentou um físico mais avantajado do que o normal e sua má atuação naquela partida fez com que as especulações sobre um aumento de peso aumentassem. Mas o preparador físico da seleção, Moraci Sant´anna, garante que Ronaldo está com o peso ideal. A separação de Milene não vai atrapalhar em nada o futebol de Ronaldo, garante o pai do jogador. "Isso não atrapalha nada. Ele sabe separar as coisas. O que atrapalha é a sogra, a mulher é osso duro de roer", contou. Para Nélio, as especulações sobre Ronaldo vão diminuir quando ele começar a fazer gols nas Eliminatórias. "Ele vai ser o artilheiro nas Eliminatórias. Vai alcançar o pessoal que está na frente dele e ninguém vai falar mais nada sobre peso", disse o pai, que sempre acompanha os jogos do atacante na seleção. Tanto que esteve durante a Copa de 98 e também em 2002. Nesta quarta-feira, no restaurante, Nélio estava de mãos dadas com a namorada Roberta. "Tenho 53 anos e ela tem 22, é mais nova que o Ronaldo. Nós estamos juntos já faz quatro anos. Também sou matador, meu filho", terminou, pedindo a conta.