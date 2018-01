Nélio não quer mais jogar no Flamengo O Flamengo está prestes a perder um jogador com futuro promissor no futebol. O jovem meia Nélio, destaque do time na última Copa São Paulo de Juniores, está insatisfeito no clube e pediu para ser negociado. Ele chegou a dizer que não faz questão nenhuma de atuar entre os profissionais do Rubro-Negro. O atleta tem proposta do Atlético-PR. Nélio não vem sendo aproveitado pelo técnico dos juniores, Marcos Paquetá, e já se considera em condições de atuar em um time profissional. O problema é que o ex-técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, não utilizou o jogador e o atual, Nelsinho Baptista, pediu um tempo para melhor avaliá-lo. Nélio, porém, não concorda com esta decisão do treinador. ?O jogador demonstrou interesse em deixar o clube. Se chegarmos a um acordo com o Atlético, vamos emprestá-lo. Não quero ninguém insatisfeito", disse o gerente de Futebol, Radamés Lattari. De acordo com o dirigente, Nelsinho não teria colocado empecilhos para a negociação.