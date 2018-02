Nelsinho adota esquema com três zagueiros na Ponte Preta O técnico Nelsinho Baptista decidiu adotar o esquema de três zagueiros para o jogo deste sábado, contra o Noroeste, em Bauru, com a entrada do zagueiro Gabriel Santos no lugar do volante Dionísio. Outra alteração definida é a improvisação do volante Pingo na ala-direita, no lugar de André Cunha, que teve atuação muito criticada na derrota de sábado para o São Paulo. ?São jogadores experientes e que vão dar mais força ao time?, explicou o técnico ao justificar a decisão, confirmada no treino coletivo realizado na tarde desta quinta-feira. Nelsinho ainda tem uma dúvida para definir o time, entre os meias Heverton e Castor. A equipe viajou nesta quinta mesmo para Bauru, para um jogo que é considerado fundamental na pretensões da equipe para chegar às semifinais do Paulista - está em décimo, com 20 pontos, cinco atrás do Palmeiras, por enquanto o quarto colocado e dono da última vaga nas semifinais - o Noroeste é o sexto, com 24. O goleiro Aranha, afastado há um mês devido uma fratura no rosto sofrida no jogo contra o Villa Nova-MG, pela Copa do Brasil, voltou a treinar normalmente mas só deve voltar ao time na próxima quarta-feira, dia 28, contra o Paulista.