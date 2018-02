Nelsinho afasta Paulo César no Santos O treinador Nelsinho Baptista surpreendeu no treino coletivo do Santos, nesta quinta-feira, ao tirar o lateral-direito Paulo César do time titular. O jogador foi afastado por deficiência técnica e nem viaja com o grupo para Caxias do Sul, onde acontece o jogo de sábado, contra o Juventude. "Eu tive uma conversa com ele e o Paulo César não participará dessa partida, pois precisa render mais tecnicamente. Vai permanecer em Santos e fará uma programação até domingo pela manhã e na semana que vem vamos analisar a situação", explicou Nelsinho. Um dos jogadores mais importantes do Santos na conquista do título brasileiro do ano passado, Paulo César está na Vila desde o final de 2003. Ele pertence ao Paris Saint-Germain, da França, e está emprestado ao clube até dezembro. E para o seu lugar, Nelsinho já definiu a escalação de Flávio. Na outra lateral, também haverá mudança no time que venceu o São Caetano na terça-feira. Kléber cumpriu suspensão e volta ao Santos contra o Juventude. Já o substituto do meia Ricardinho, que está com a seleção brasileira, será Elton. A defesa é a principal preocupação de Nelsinho Baptista nesse começo de trabalho no Santos - fará neste sábado apenas seu terceiro jogo no comando do clube. Segundo ele, a marcação já melhorou bastante com o novo posicionamento do volante Fabinho, que está jogando mais recuado, perto dos zagueiros. Com isso, o Santos não sofreu gols nos dois jogos que fez até agora sob o comando de Nelsinho. Mas o treinador quer mais dos laterais. "A cobrança é justamente no sentido de que eles têm de participar mais", disse o treinador. "O apoio pelas laterais é importante. Eles precisam chegar ao ataque com a bola dominada e também penetrando sem a bola para que a necessidade de marcação nas pontas abra espaço no meio para nossos atacantes", orientou Nelsinho.