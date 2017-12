Nelsinho aposta em ?novo? São Paulo O torcedor pode esperar um novo São Paulo na partida de sábado, em Maceió, contra o Sport-PE, na estréia do time na Copa dos Campeões. Apesar do grupo não ter passado por mudanças radicais em sua composição, o técnico Nelsinho Baptista está disposto a impor seu estilo. O treinador não esconde que sua prioridade tem sido a defesa. Mudou o posicionamento dos jogadores e tem exigido uma postura mais agressiva. Por isso, Wilson, jogador mais "pegador" é titular absoluto enquanto Rogério Pinheiro, mais técnico, disputa vaga com o veloz Jean. Nas laterais, Gustavo Nery, com virose, será substituido por Lino e Reginaldo Araújo fica no lugar de Belletti, convocado para a seleção brasileira. No meio-de-campo, as mudanças mais radicais. Douglas é titular e jogará com outros dois volantes: Alexandre e Fábio Simplício. Nelsinho garante que a formação não é "retranqueira". "Não estou jogando com três volantes, mas com dois volantes (Douglas e Alexandre) - e dois alas (Lino e Reginaldo)." Carlos Miguel e Simplício jogam como meias. O treinador acredita que Simplício, por ter "bom toque de bola", não terá dificuldades em jogar mais ofensivamente, mas o jogador está preocupado. "Só atuei assim uma vez, com o Vadão, contra o Fluminense", diz volante. O resultado, uma derrota por 5 a 2. Com Miguel e Simplício no meio, Luís Fabiano e França terão mais tranqüilidade para avançar no ataque. A prova de fogo será sábado contra a equipe pernambucana, com mais ritmo de jogo por estar disputando o Campeonato Estadual. "A falta de ritmo pode ser compensada por nossos talentos individuais", diz Nelsinho.