Nelsinho assina contrato de um ano Acabou o mistério: Nelsinho Baptista é o novo técnico do São Paulo. A confirmação foi dada pela diretoria do Tricolor na manhã de hoje. Ele será apresentado oficialmente tão logo a Ponte Preta, atual equipe do treinador, encerre sua participação na Copa do Brasil. O time campineiro joga as semifinais contra o Corinthians a partir de domingo. Segundo o diretor de futebol do São Paulo, José Dias, Nelsinho assinou contrato de um ano com o clube. Os primeiros contatos foram feitos na semana passada, logo após a demissão de Oswaldo Alvarez, e a reunião de hoje foi marcada na noite de sexta-feira. ?A negociação foi rápida: o acordo foi fechado em meia hora?, conta Dias. Nelsinho já havia sido procurado para assumir o comando do São Paulo após a passagem de Levir Culpi, mas recusou alegando compromisso com a Ponte. ?Levamos em conta a passagem vitoriosa que ele teve por aqui em anos anteriores e também o bom trabalho que ele fez em outros clubes, como o Corinthians?, afirma Dias. Mudanças ? A equipe está de folga e só deverá se reapresentar 4 de junho. Até lá, o time pode sofrer mudanças. Dias afirma que o São Paulo pretende contratar um lateral-esquerdo e um jogador para o meio-de-campo. Com a chegada de Nelsinho aumenta a possibilidade de que o meia Piá, da Ponte, possa ir para o Tricolor, mas outros nomes, como o de Leonardo, tem sido cogitados. Já o atacante França pode deixar o Morumbi. O jogador foi observado na última semana por dirigentes do Borussia Dortmund e aguarda por uma proposta oficial do clube alemão. Disciplina ? Dias preferiu não dar seqüência à desavença com o goleiro Rogério Ceni. Na semana passada o jogador, assim como o lateral Gustavo Neri, reivindicaram reajustes salariais e fizeram críticas ao dirigente. Dias afirmou que a diretoria do São Paulo só irá se manifestar sobre o caso nos próximos dias. Troca ? Na Ponte Preta, a saída de Nelsinho faz com que o clube busque um novo técnico que pode ser Oswaldo Alvarez. Outro nome cotado é o de Marco Aurélio. O atacante Washington deve acertar em breve a transferência para o exterior. Segundo informações do clube, dois times italianos um espanhol e um japonês disputam o jogador.