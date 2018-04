Nelsinho avisa que continua no Corinthians em 2008

O Corinthians já tem treinador para 2008. O nome dele é Nelsinho Baptista. Em entrevista nesta segunda-feira, em Atibaia (SP), ele confirmou que já está até discutindo reforços para a próxima temporada com o presidente do clube, Andrés Sanchez. "Ter vindo para o Corinthians agora foi a melhor coisa que aconteceu para a minha carreira. Eu estava desacreditado, esquecido por ter ido para o Santos. Fiquei marcado pelas derrotas que não eram minhas. Salvar o Corinthians do rebaixamento é fazer renascer a minha carreira. Eu quero e vou continuar em 2008", revelou Nelsinho, feliz como um garoto de 57 anos. Você continua em 2008? Nelsinho Baptista - Hum... Vou falar. Já estou conversando com o Andrés sobre a formação do time em 2008. Estamos estudando nomes de quem deve ser contratado. Eu quero e tenho certeza de que continuarei como técnico do Corinthians. O time será diferente? Pelo que estamos conversando será uma equipe competitiva no primeiro semestre e muito forte no segundo. Não vou entrar mais em detalhes, por tudo que combinei com o presidente Andrés. Mas a sua permanência não depende de o Corinthians não cair? Olha, a princípio não. Mas sei que terei mais força e credibilidade com o Corinthians na Série A. Mas vou te antecipar que o time está salvo. Eu sei porque sou o comandante, estou 24 horas com os jogadores há dois meses e sinto o quanto evoluíram. Não quero atacar ninguém, mas agora os jogadores têm força física para atuar de forma organizada, obedecer a uma estratégia. Os jogadores recuperaram a confiança neles mesmos. Quanto esse grupo de jogadores sofreu neste Brasileiro? Muito. Este grupo foi atacado de todas as maneiras. A auto-estima foi lá para baixo. Chegou uma hora em que os próprios jogadores duvidavam que iriam se superar. Foi pancada de todos os lados, o grupo estava inseguro. Mexi com todos, deixei bem claro o quanto a carreira de cada um afundaria se caíssem com o Corinthians. Eles entenderam. Foi mais ou menos o que aconteceu com a sua carreira? É duro admitir, mas foi. Eu cometi um erro que foi quase fatal para a minha carreira. Aceitei ir para o Santos sem saber como o time estava (em 2005). Foi o meu grande erro. As pessoas, principalmente a imprensa, se esqueceram de tudo o que eu havia feito no futebol, dos títulos que conquistei. Eu me senti injustiçado. Você ficou um tempo sem trabalhar e depois foi para a Ponte Preta. Foi o Corinthians quem abriu a porta de novo para a elite do futebol? Foi e eu sei reconhecer isso. Quando vieram me procurar, senti que os dirigentes estavam muito preocupados. Estava claro que se eu quisesse me aproveitar e tirar o máximo de dinheiro, pedir multa rescisória e um contrato de um ano, eu conseguiria. Mas não. Optei por 11 partidas, sem multa. Foi uma aposta no meu potencial. Sabia no íntimo que não estava vindo para o Corinthians só para esses 11 jogos. Para a sua continuidade é fundamental vencer o Vasco na quarta-feira. Como você vai usar o Pacaembu a seu favor? Preciso ganhar a torcida desde os primeiros minutos. É muito possível que faça uma blitz logo no início da partida. Partir para cima. Os quase 40 mil corintianos que estarão lá precisam perceber que estamos querendo ganhar a partida tão ou mais do que eles. Um detalhe que irrita muito a torcida é ver o time errando passes, desperdiçando a bola. Isso não vai acontecer. Mas você, que já tem o elenco fraco, perdeu cinco jogadores. Ficar sem Finazzi, Zelão, Moradei, Gustavo Nery e o Iran não deixa o time fraco mais enfraquecido? Primeiro que não acho o elenco fraco. Podem dizer o que quiserem, fraco o elenco não é. E não entramos enfraquecidos, porque o time está treinando muito bem. Sinto um comprometimento, uma vontade de dar o máximo que podem. O time está crescendo na hora certa. Não é história, não. É o que sinto. O Gustavo Nery não está sabotando o seu trabalho? São muitos os comentários de que ele está fugindo dos jogos decisivos. Quero ver falarem isso na minha cara. Já tive problemas com o Gustavo, mas ele não está ‘de sacanagem’, não. Muito pelo contrário. Vi todos os exames médicos e ele está contundido. Eu o defendo de quem quer seja. E em relação ao Finazzi? Não dá um frio na barriga estar sem o seu artilheiro? O Finazzi é responsável por 40% dos gols do Corinthians. Eu queria muito contar com ele, só que acredito no Arce, no Wilson, no Dentinho, no Lulinha. A rodada começou boa demais para você, com a virada do Santos e o rebaixamento do Juventude. São ótimos sinais na hora certa. Mas o mais importante é depender de nós. Eu nunca fui rebaixado. E não será agora, justo com o Corinthians.