Nelsinho Baptista deve manter o time contra o Goiás

Para a decisão contra o Goiás, o técnico Nelsinho Baptista deve manter o mesmo time que empatou com o Atlético Paranaense no Pacaembu, por 2 a 2, no último domingo. O duelo acontecerá em Goiânia, no próximo domingo, às 16 horas, e é considerado fundamental para o time permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Veja também: Corinthians investiga casos de pedofilia na base No treino desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Tietê, o treinador manteve o trio ofensivo formado por Dentinho, Lulinha e veterano Finazzi, jogadores que se destacaram no último domingo. As únicas ausências nos treinos foram do lateral esquerdo Gustavo Nery, liberado para resolver problemas pessoais, e do volante Carlos Alberto, que ficou no Parque São Jorge fazendo trabalhos físicos de fortalecimento. Contra os goianos, o capitão Betão quer o time bem atento. "Será um jogo importantíssimo, pois o vencedor permanecerá na elite. O Corinthians nunca viveu uma situação tão complicada na tabela, mas nós estamos concentrados para sair dela."