Nelsinho Baptista é o novo técnico do Sport

O Sport anunciou nesta segunda-feira a contratação do seu novo treinador. Nelsinho Baptista, recém-saído do Corinthians, chega ao clube pernambucano para substituir Geninho, que foi para o Atlético-MG logo depois do Campeonato Brasileiro. Como não conseguiu livrar o Corinthians do rebaixamento no Brasileirão, Nelsinho Baptista acabou deixando o Parque São Jorge na semana passada - foi substituído por Mano Menezes. Assim, ficou com caminho livre para acertar com o Sport, que procurava um novo treinador para a temporada 2008. Com um título brasileiro (90) e dois paulistas (97 e 98) no currículo, Nelsinho Baptista terá como primeiro desafio no Sport a disputa do Campeonato Pernambucano, a partir de janeiro. Agora que o novo técnico já está contratado, a diretoria do clube promete buscar os reforços para o elenco de 2008.