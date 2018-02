Nelsinho Baptista estréia no Flamengo Novo técnico, vida nova. Esta é a premissa que geralmente acontece no mundo do futebol e que se aplica ao Flamengo. Evaristo de Macedo não era visto por alguns dirigentes como o treinador ideal para o time e a campanha no Campeonato Carioca acabou demonstrando isso. Resultado: foi demitido. Agora, cabe a Nelsinho Baptista trazer as vitórias de volta à Gávea. E nesta quarta-feira, há apenas três dias no clube, ele tem seu primeiro desafio: derrotar o Ceará, às 20h30, no estádio Castelão, pela Copa do Brasil. Ao contrário de Evaristo, Nelsinho valoriza a parte tática e, por isso, treinou nesta terça-feira jogadas ensaiadas nas cobranças de escanteio e falta, o que não ocorria há muito tempo no clube. "Aos poucos vamos mostrando nosso método de trabalho. Com o tempo, o time vai atingir o padrão ideal", explicou o novo treinador do Flamengo. Para a partida desta quarta-feira, Nelsinho efetuou algumas modificações na equipe titular. O zagueiro Váldson, barrado, dá lugar ao jovem André Bahia. No meio-de-campo, Felipe Mello substitui André Gomes. E Lopes, que ainda não marcou gol com a camisa do Flamengo e sequer teve uma boa atuação, ganha uma nova oportunidade, já que Felipe foi vetado pelos médicos por causa de uma inflamação no joelho. Contratação - Paulo Angioni, de 56 anos, é o novo supervisor de futebol do Flamengo. Ele assinou contrato nesta terça-feira e vai trabalhar ao lado do gerente de futebol, Radamés Lattari, na reestruturação do departamento. Afastado do Flamengo desde 1997, Angioni ficou feliz por retornar ao clube. "É como voltar para casa. Fiquei no Flamengo por quase quatro anos e tenho um ótimo relacionamento com todos aqui", disse. Paulo Angioni é carioca e formado em Psicologia e Administração de Empresas. Trabalhou com futebol de salão, em 1975, e passou para o campo em 1979. Na época em que o Palmeiras era patrocinado pela Parmalat, ele era o responsável pelo departamento de futebol do clube paulista.