Nelsinho Baptista fora do Nagoya Depois de quase dois anos como técnico do Nagoya Grampus, Nelsinho Baptista deixou o comando do time após a derrota para o Oita Trinita por 2 a 0, no sábado. A equipe está na 9.ª posição da J-League e Nelsinho acredita que os dirigentes estavam descontentes com a campanha do time. O treinador desembarca no Brasil em uma semana.