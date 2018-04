Nelsinho Baptista mantém a escalação para enfrentar o Goiás

No último treino em São Paulo antes do jogo contra o Goiás, decisivo para escapar do rebaixamento no Brasileirão, o técnico Nelsinho Baptista privilegiou a marcação. Ele também confirmou que manterá o mesmo time dos últimos jogos para o confronto, que acontecerá neste domingo, em Goiânia, às 16 horas, com cobertura do estadao.com.br. Veja também: Nelsinho diz que futebol está cheio de pedofilia Nelsinho intensificou as jogadas com bola área, já que esta é a principal arma do Goiás, que tem os cruzamentos de Paulo Baier. O treinador quer o Corinthians atento para evitar que a bola chegue na boca do gol, principalmente os três zagueiros: Betão, Zelão e Fábio Ferreira. "A bola de Paulo Baier é de muita qualidade. Temos de treinar em várias posições para conseguir evitá-la", conta Nelsinho. "Contra o Goiás, as bolas paradas vão definir o resultado da partida. Assim, tivemos o cuidado de definir quem pega, quem marca e quem vai na bola." Na quinta-feira, Nelsinho tirou Iran do time e colocou o atacante Arce, ficando no esquema 4-4-2. Ele contou que essa opção poderá ser utilizada na partida de domingo. "Fiz isso para ganhar mais variações em Goiânia. Ao longo do jogo, poderemos mudar a formação se for necessário." O time embarca ainda nesta sexta-feira para Goiânia. No sábado, faz o último treino antes de pegar o Goiás. A escalação para a partida é a seguinte: Felipe; Fábio Ferreira, Zelão e Betão; Iran, Moradei, Carlos Alberto, Lulinha, Dentinho e Gustavo Nery; Finazzi.