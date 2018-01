Nelsinho Baptista na mira do Santos As conversações entre o Santos e o técnico Nelsinho Baptista já haviam sido iniciadas na semana passada, mas a partir desta segunda-feira os santistas têm liberdade total para conversar com o treinador que deixa o São Paulo, após o vice-campeonato do Torneio Rio-São Paulo. Os dirigentes do Santos esperam acertar várias pendências esta semana para que, no retorno do elenco, previsto para segunda-feira que vem, o time possa reiniciar os trabalhos, como eventuais amistosos e de preferência, com novo comando.