Nelsinho Baptista não quer se ?envolver? O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista preferiu não opinar sobre a confusão em que se transformou o Campeonato Brasileiro da Série A, que corre o risco de ser paralisado pelos dirigentes de clubes, contrário à implantação do Estatuto do Torcedor. ?Depois de enfrentarmos o Sport (previsto para a noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil) é que poderemos falar algo. Se é que atleta e treinador devam se intrometer com a política do futebol. Eu, por exemplo, não pretendo entrar nessa análise.? O técnico do Botafogo reclama da falta de definição. ?Independente do que acontecer, o Botafogo vai viajar para Natal amanhã (na sexta, o time enfrenta o América-RN). Agora, desse jeito, é impossível fazermos qualquer programação para o final de semana. Teremos que programar um dia após o outro.? O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, diz que a equipe tem de se manter concentrada. ?A equipe não pode perder a concentração e o foco no Brasileiro e no nosso próximo adversário, o Atlético-MG. Ainda não sei o que faremos no final de semana, caso o campeonato seja suspenso. A única certeza é a de que a programação está mantida até amanhã (sexta-feira).?