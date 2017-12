Nelsinho Baptista pede um zagueiro Enquanto a equipe do São Paulo realiza a preparação para o segundo semestre, o técnico Nelsinho aguarda por um zagueiro para reforçar o elenco. "A diretoria já está providenciando e acredito que ele venha antes da Copa dos Campeões", afirma o treinador, que deseja ter o grupo completo antes do dia 23, quando começa a competição que vale vaga na Libertadores. Apesar do pedido, Nelsinho preferiu não falar em nomes ou dar as características do jogador que ele pediu à diretoria. Nesta quarta-feira, o grupo de Nelsinho ganha mais três integrantes. O lateral Gustavo Nery e o meia Carlos Miguel retornam ao clube depois de defenderem a seleção brasileira na Copa das Confederações. O lateral Lino, que vem do Iraty, do Paraná, será apresentado oficialmente como novo jogador são-paulino. Scolari - O principal assunto no Centro de Treinamento do São Paulo nesta terça-feira foi o anúncio de Luiz Felipe Scolari como novo técnico da seleção brasileira. No atual grupo tricolor, apenas Carlos Miguel atuou com o treinador. Mas, há uma expectativa muito grande com relação à convocação desta quarta-feira para o jogo contra o Uruguai, diz 1º de julho, pelas Eliminatórias para a Copa de 2002. Jogadores como o atacante França, o lateral-direito Belletti e o goleiro Rogério Ceni têm esperanças de serem chamados por Scolari. "Acho que seleção é resultado. Para ser chamado você precisa estar sempre vencendo", avaliou Belletti. Para Rogério, o novo técnico da seleção pode surpreender na sua lista: "Ele pode não ter comandado alguns atletas, mas seguramente conhece a característica dos jogadores em atividade nos grandes clubes por tê-los enfrentado como adversário."