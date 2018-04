Nelsinho Baptista: 'Temos condições de derrotar o Grêmio'

Apesar do desânimo pela derrota de 1 a 0 para o Vasco no Pacaembu, o técnico Nelsinho Baptista acredita que o Corinthians tem condições de derrotar o Grêmio, no próximo domingo, no Olímpico, e se livrar do rebaixamento à Serie B do Campeonato Brasileiro. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Corinthians 0 x 1 Vasco Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? Corinthians tem 58% de chances de cair para a Série B Vampeta diz que no Corinthians 'sempre é mais difícil' "Não adianta bater em ferro frio, é a hora de conversarmos e apoiar esses jogadores", pede Nelsinho. "Temos condições para ganhar do Grêmio. Sabemos que será um jogo diferente e que não dá para projetar o que vai acontecer." Sobre a derrota para o Vasco, Nelsinho destacou as chances perdidas pelo time. "No primeiro tempo tivemos uma equipe rápida, que rifou muito a bola aérea. No segundo, pôs a bola no chão, mas não marcamos porque erramos ou o goleiro deles pegou." Para o duelo contra o Grêmio, Nelsinho deve contar com os retornos do zagueiro Zelão e do volante Moradei. Em contrapartida, ele não terá Dentinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Finazzi, punido pelo STDJ, também não joga. Gustavo Nery ainda é dúvida. O Corinthians volta aos treinos na tarde desta quinta-feira. Os jogadores que não atuaram contra o Vasco farão um trabalho no campo. Já quem jogou fará exercícios físicos para recuperação muscular.