Nelsinho chega empolgado ao Santos O acerto de Nelsinho Baptista com o Santos foi rápido. Voltando do Japão, onde foi demitido do Nagoya Grampus, o técnico foi procurado pela diretoria santista, que definiu sua contratação para o lugar de Gallo. E ele já começou o trabalho nesta terça-feira mesmo, comandando o primeiro treino. O problema é que antes de acertar com o Santos, Nelsinho tinha definido sua ida para o Corinthians. Mas, na última hora, os dirigentes do Parque São Jorge desisitiram do negócio. E o treinador acabou na Vila Belmiro. ?Não sou mercenário como a diretoria do Corinthians quis demonstrar. Eu queria fazer uma limpeza na comissão técnica. Não ficariam nem as baratas. A princípio concordaram, mas depois mudaram de idéia, não quiseram. Melhor. Vou assumir o Santos, onde vou trabalhar como quero. E com um elenco excelente, pronto para brigar pelo título brasileiro?, explicou Nelsinho. Com o Santos, Nelsinho revelou que não houve problemas para acertar sua contratação. ?O presidente Marcelo Teixeira me ligou, disse que havia demitido o Gallo durante a noite e que me queria como treinador?, revelou o novo comandante santista. ?Minha ligação com o Santos e com a família Teixeira sempre foi boa. O pai do Marcelo, o Milton Teixeira, foi quem me contratou como jogador. Sempre fomos próximos. Não tive problemas em fechar com o Marcelo, que é uma pessoa em quem eu confio muito.? Empolgado com a chance de voltar ao futebol brasileiro, Nelsinho promete brigar pelo título do campeonato - o Santos está em 5º lugar, 4 pontos atrás do líder Inter. ?O elenco é ótimo. Tem enorme potencial de conquista?, elogiou o treinador, citando até um atleta em especial. ?O Giovanni é um jogador diferenciado.? O contrato de Nelsinho é até o final de 2006. ?O prazo é bom, mas o Santos não pode esperar por conquista, não. O trabalho será brigar por esse Brasileiro. O elenco foi muito bem reforçado com a chegada do Kléber e do Luizão?, avisou o treinador.