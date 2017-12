Nelsinho chora após comunicar saída Nelsinho Baptista escolheu a hora da janta deste sábado para comunicar ao diretor de futebol, Francisco Lopes, e à comissão técnica que estava saindo do Santos, depois da sétima derrota do time sob seu comando, que durou 13 partidas. E o experiente treinador estava abatido. Chorou ao falar sobre sua decisão e nem retornou a Santos. Com isso, a diretoria vai decidir nesta segunda-feira quem dirigirá a equipe nas duas últimas partidas pelo campeonato, sendo o auxiliar técnico Serginho Chulapa o mais cotado, e corre para contratar um novo treinador para não comprometer o trabalho para a próxima temporada. Os dirigentes santistas estão atentos à movimentação do futebol espanhol e Vanderlei Luxemburgo poderá ser contratado se deixar o Real Madrid. Mas Emerson Leão e Muricy Ramalho são fortes candidatos também e as negociações estão em andamento desde este domingo. Em qualquer dos casos, a liberação só deverá ocorrer depois do término do Campeonato Brasileiro, mas nada impede que, uma vez acertado verbalmente o contrato, o novo técnico comece a influir na radical renovação do elenco, que está sendo programada para o mês que vem. O diretor de futebol, Francisco Lopes, comentou neste domingo pela manhã que o técnico Muricy Ramalho "realiza um belo trabalho no Internacional e seu nome é sempre ventilado, mas seria até uma deselegância e uma falta de ética porque vai ter logo mais um jogo importantíssimo, que pode ser a decisão do Campeonato Brasileiro". Ele também acha difícil a contratação de Leão, que tem compromisso com o Palmeiras. "Ele tem um trabalho a ser desenvolvido no Parque Antártica, que pretende ter uma grande equipe para 2006. É um grande treinador, foi campeão pelo Santos, mas essa vinda é muito difícil e ele é um homem de manter sua palavra". Lopes comentou que ficou sabendo na passagem por São Paulo que uma emissora espanhola havia informado que o cargo de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid "está um pouco conturbado, porque lá você pode perder o campeonato, mas não pode ser derrotado no grande clássico contra o Barcelona". Para o dirigente, Luxemburgo deixou sua marca no Santos. "A mão de Vanderlei naquela reta final de chegada no ano passado foi providencial e as portas do Santos estão abertas e seria um grande nome, o mesmo ocorrendo com Emerson Leão e Muricy Ramalho". Elenco - Os jogadores desembarcaram neste domingo pela manhã no CT Rei Pelé sem saber da saída de Nelsinho Baptista. O goleiro Mauro ficou surpreso, não acreditou logo na informação. E respondeu rápido à pergunta sobre a culpa do treinador na situação difícil do time: "todos somos culpados". O zagueiro Luís Alberto lamentou a demissão do treinador. "Ele é um excelente técnico, uma excelente pessoa e agora, como profissional que é, ai seguir sua vida". Saulo, o goleiro que perdeu o posto de titular depois da derrota por 7 a 1 para o Corinthians, não tem mágoas do treinador. "Ele resolveu me tirar e respeitei essa decisão, pois sempre disse que não era o titular", disse o atleta, que lamentou a forma que o time está encerrando o ano. "Não é um ano para se esquecer, é para tirar dele todas as lições para que não aconteça mais", comentou. E o goleiro confessou que não sabe como serão as duas últimas partidas. "A gente não sabe com serão. O discurso é o mesmo, não muda: tentar encerrar o campeonato com honra e dignidade".