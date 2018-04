Nelsinho cobra mais "simplicidade" O técnico Nelsinho Baptista não escondeu que o "preciosismo" de alguns jogadores foi fatal na derrota do São Paulo para o Vasco, por 3 a 2, domingo, no Morumbi. Por isso, ele quer time mais objetivo na partida contra o Guarani, na quarta-feira à noite, em Campinas. "A partir do momento em que estabelecemos 2 a 0 e poderíamos ter feito até o terceiro gol, o time só se preocupou em sair para o jogo", avaliou o treinador. "Dessa forma, deixou de jogar de forma simples." Nelsinho terá muito trabalho e pouco tempo para montar o time para o jogo contra o Guarani. Além de corrigir os defeitos apresentados na derrota de virada para o Vasco, a equipe do São Paulo sofrerá várias alterações. O lateral Gustavo Nery e o volante Fábio Simplício voltam, depois de cumprir suspensão, mas o meia Kaká e o lateral Belletti, convocados para a seleção brasileira, são desfalques certos.