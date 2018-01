Nelsinho colocará Ponte Preta no ataque para jogo decisivo Embora o técnico Nelsinho Baptista tenha avisado que só vai confirmar a escalação da Ponte Preta momentos antes do jogo com o Noroeste, domingo, às 20 horas, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, é certo de que o time de Campinas será totalmente ofensivo. O confronto de volta será válido pela semifinal do título do Campeão do Interior do Paulistão. O treinador deve confirmar a formação testada nos últimos treinamentos, quando usou dois atacantes como alas. Depois de perder em casa, por 2 a 1, só mesmo uma vitória por dois gols de diferença interessa ao clube campineiro para chegar à decisão. Quem prosseguir enfrenta o vencedor do outro confronto, entre Paulista e Guaratinguetá. O meia atacante Rafael Fusca já vem sendo utilizado como ala-esquerda há cinco rodadas, depois que Dic, Wellington e Fernando receberam oportunidades e não foram aprovados. Mesmo improvisado, Fusca, vindo do Taquaritinga, que disputa a Série A-2 do Paulista, tem atuado muito bem. Nesta semana, o atacante Anderson Luís foi testado como ala-direita, posição até então ocupada pelo volante Pingo. O novo titular já atuou desta forma durante uma rápida passagem pelo futebol português. ?Não é novidade para mim?, explicou o jogador. Nelsinho vinha tentando dar mais velocidade à saída de bola. Ele conseguiu seu objetivos com esses alas sendo protegidos por três zagueiros e dois volantes. ?É uma maneira de jogar na qual o time se adaptou bem?, defendeu o treinador. Armada no esquema 3-5-2, a Ponte Preta não deve ter o zagueiro Emerson, afastado nos últimos treinos por estar sentindo dores na perna direita. Em seu lugar vai continuar Zacarias. A vaga deixada por Ricardo Conceição, suspenso com três cartões amarelos, será preenchida por Pingo.