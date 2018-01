Nelsinho começa as mudanças no Santos Em seu segundo dia de trabalho no Santos, Nelsinho Baptista já começou a mudar taticamente o time titular, procurando diminuir mais os espaços do campo. A marcação no meio-campo foi intensificada com Ricardinho ficando mais atrás e Giovanni sendo liberado para a armação das jogadas de ataque. É dessa forma que o treinador espera que seu time enfrente o Fortaleza, no sábado, na Vila Belmiro. No treino, o campo foi reduzido para que os jogadores atuassem mais próximos. O sistema de marcação passou a ser feito sob pressão e a avaliação geral foi boa. Nelsinho treinou também a saída de bola. "Ele é exigente e trabalha muito bem a parte tática", disse o volante Fabinho, que já foi dirigido duas vezes pelo técnico (na Ponte Preta e no Flamengo). Outra característica apontada pelo jogador: "é amigo e aberto ao diálogo". "Estamos chegando para acrescentar, pois não se pode mudar nada radicalmente do dia para a noite", disse Nelsinho Baptista, reforçando que precisa de tempo para impor sua filosofia e garantindo que sabe no que está mexendo. "Individualmente, conheço quase todos os jogadores", garantiu, dizendo que assistia aos jogos do Santos pela TV enquanto esteve no Japão. Já as funções de Luizão e Cláudio Pitbull, que devem formar a dupla de ataque titular, ainda não foram ainda bem definidas porque Luizão fez tratamento à tarde, assim como Zé Elias e Paulo César. Mas todos devem estar em campo no sábado. Revista masculina - O goleiro Saulo negou nesta quarta-feira que tivesse recebido convite para posar nu em uma revista masculina. "Se houvesse o convite, não aceitaria porque o meu negócio é jogar futebol", afirmou.