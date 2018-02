Nelsinho começa no Fla segunda-feira O Flamengo acertou, nesta sexta-feira, a contratação do técnico Nelsinho Baptista, que estava no Goiás, para dirigir a equipe até o fim do Campeonato Brasileiro de 2003. Ele substituirá Evaristo de Macedo, demitido semana passada. A diretoria do Flamengo chegou a anunciar que o técnico interino Marcos Paquetá comandaria a equipe no jogo com o Ceará, quarta-feira, em Fortaleza, pela Copa do Brasil. Mas a chegada de Nelsinho mudou os planos. O novo treinador do Flamengo já começa a treinar o time na segunda-feira, quando se apresentará na Gávea. Além do Brasileiro e da Copa do Brasil, vai comandar o Flamengo na Copa Sul-Americana. A contratação de Nelsinho Baptista foi a primeira medida de Radamés Lattari, que nesta sexta-feira assumiu o Departamento de Futebol do clube. ?Ele é um profissional vitorioso, além de ser uma pessoa educada", comentou Lattari. Além do novo treinador, o Flamengo contratou o auxiliar-técnico Mauro da Silva e o preparador físico Alexandre Baptista.