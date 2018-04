Nelsinho confirma Everton Ribeiro como titular do Corinthians

Everton Ribeiro será o titular da lateral-esquerda do Corinthians no jogo desta quarta-feira contra o Vasco, no complemento da penúltima rodada do Brasileirão. Ele foi o escolhido pelo técnico Nelsinho Baptista no treino desta terça-feira em Atibaia para ocupar a vaga de Gustavo Nery, machucado. Veja também: Lulinha renova com o Corinthians com multa de R$ 92 milhões Futuro de Palmeiras e Corinthians depende de Leão Árbitro do jogo do Corinthians se diz tranqüilo sobre polêmica de escolinha A justificativa do técnico pela escolha do jovem jogador é o fato de ele ser da posição, o que não iria ocorrer se fosse escalado Carlão, que vinha sendo cogitado - e treinou - na vaga. "Ele (Everton Ribeiro) é um jogador que vem jogando bem no sub-20. O Carlão e um volante de posição e não é fácil a adaptação." Além dessa mudança, Nelsinho Baptista confirmou ainda que a dupla de ataque será mesmo Dentinho e Arce. Assim, a escalação para a partida, às 21h45 (com acompanhamento online do estadao.com.br), no Estádio do Pacaembu, será no esquema 3-5-2: Felipe; Fábio Ferreira, Fábio Braz e Betão; Amaral, Bruno Octávio, Carlos Alberto, Lulinha e Éverton Ribeiro; Arce e Dentinho.