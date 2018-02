Nelsinho confirma mudanças na Ponte para pegar São Paulo A Ponte Preta já está pronta para enfrentar o São Paulo, sábado à tarde, no Estádio do Morumbi, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Nelsinho Baptista manteve o esquema 4-4-2 e confirmou duas mudanças em relação ao time que venceu o América, por 3 a 2, na última rodada do Estadual. Está certa a volta do atacante Finazzi, artilheiro do time, com sete gols, na vaga de Roger, que tem seu vínculo preso ao São Paulo e está impedido de participar deste confronto. E também o retorno do zagueiro e capitão Anderson, que ficou dois jogos fora por suspensão e contusão, mas que retorna no lugar de Zacarias. ?Não há muito o que esconder, mesmo porque nosso time está em evolução técnica e tática. Ganhamos com o oportunismo do Finazzi, mas perdemos muito com a presença do Roger. O ideal seria contar com os dois?, analisou Nelsinho em relação á mudança ofensiva. A entrada de Anderson é justificada por sua experiência. O coletivo terminou somente no início da noite e serviu para confirmar o time. Nesta sexta-feira haverá apenas uma movimentação pela manhã e à tarde a delegação segue para a capital, onde os jogadores ficarão concentrados. Depois de três vitórias consecutivas, a Ponte Preta soma 20 pontos e ocupa a oitava posição no Paulistão.