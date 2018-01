Nelsinho corre por fora no Corinthians Acabou a paciência da MSI e do Corinthians com o técnico Márcio Bittencourt. Ele não continuará como técnico. O empate contra o fraco Atlético-MG no Pacaembu foi fatal. Kia Joorabchian foi convencido pelo vice Andres Sanchez e o diretor Paulo Angioni de que chegou a hora de assumir um treinador ?vivido?. Nelsinho Batista é o primeiro nome. Antônio Lopes (Atlético-PR) e Abel Braga (Fluminense) são as outras opções. Os três já foram procurados, mas o assunto é tratado sigilosamente. ?Só posso falar que vou dirigir o time contra o Flamengo, domingo. Contra o River, quarta-feira, não sei?, confirmou, abatido, Márcio Bittencourt. Ele ficará por pura falta de tempo para outro técnico assumir o time na partida de domingo, no Rio. O único consenso na agitada sexta-feira era o de que o ciclo de Márcio acabou. O medo é que, com ele, a equipe não chegue nem em quarto no Brasileiro e não se garanta na Copa Libertadores/2006. Kia ficou irritadíssimo na quarta-feira e não escondeu de ninguém. Pessoas próximas a Andres também acompanharam a sua decepção com o time. Mesmo na Europa, Dualib fez questão de mostrar que sua opinião ainda vale. O velho cartola deu o seu aval para a contratação de Nelsinho. O treinador demitido pelo Nagoya Grampus do Japão foi sondado e, segundo conselheiros influentes, teria até um plano traçado para o milionário time da MSI. Ele deve chegar ao Brasil na madrugada de segunda-feira. Abel Braga jurou não deixar o Fluminense em pleno Brasileiro de jeito algum. Mesmo assim, emissários corintianos o contataram para mostrar o interesse. As conversas prosseguiriam neste sábado. O mesmo vale para Antônio Lopes. Os contatos preliminares foram mantidos sob total sigilo. E devem continuar. ?No Boca Juniors, na Argentina, as coisas não são assim. Os técnicos têm mais tranqüilidade para trabalhar. Não é uma derrota que vai custar a sua demissão. O Márcio deveria continuar; quando o Corinthians estava em crise de verdade, ele foi o único a colocar o peito e enfrentar a pressão. Ele é um corintiano de verdade?, diz Tevez. ?Crise? Mas que crise se estamos a três pontos do líder ? Não há crise no Corinthians?, disfarça, sem jeito, o atacante argentino. Só que Tevez acabou admitindo o pior. ?Essa pressão dos torcedores contra o Márcio está atrapalhando o nosso time.? Os jogadores insistem com os dirigentes pela permanência de Márcio. Ao contrário do que possa parecer, não é um trunfo. Os dirigentes desconfiam que Márcio é amigo demais do time. Por isso, querem alguém que se imponha mais. Márcio, que dirigiu a equipe por 28 vezes ? 16 vitórias, seis empates e seis derrotas até agora ?, deixou no ar que aceitaria voltar a trabalhar como auxiliar. ?Sou funcionário do Corinthians. Deixo nas mãos dos meus dirigentes. Só falo que neste clube tudo se aprende com dor?, admite Márcio. Garantia - E importante: festa no escritório Veirano, que cuida dos interesses da MSI. Os advogados resolveram revelar que a cláusula 4.3.1 do contrato entre Corinthians e MSI garante a posse dos jogadores e as negociações dos atletas da parceria. Não há dúvida. O inacreditável é que essa cláusula não estava nos inúmeros contratos que foram apresentados como sendo originais. A assinatura de Alberto Dualib e de Kia sacramentam a cláusula que desmente o advogado Heraldo Panhoca ? a de que os jogadores ficariam com o Corinthians em caso de rompimento.