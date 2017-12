Nelsinho corre risco de demissão Nelsinho Baptista está na corda bamba. Após a derrota vexaminosa para o Corinthians, muitos conselheiros e diretores pediram a cabeça do treinador ao presidente santista, Marcelo Teixeira ? que, aliás, já não andava satisfeito com o trabalho de Nelsinho. O futuro do treinador deve ser decidido nesta segunda-feira, em reunião entre os principais dirigentes do Peixe. Apesar de o diretor de futebol Francisco Lopes ter jurado ontem que Nelsinho fica no cargo até 2006, é certo que o treinador não emplaca o próximo ano no Santos. A dúvida é se ele cai agora ou ao final da temporada. Conselheiros querem que o auxiliar-técnico Serginho Chulapa fique no comando do time até o fim do Brasileirão. Só depois um novo técnico seria contratado. ?Não é hora de ficar falando nisso. Na verdade, não é hora de falar nada. Se a gente abrir muito a boca, acaba falando besteira?, disse Chulapa, que fez um apelo às torcidas organizadas para que elas não voltem a invadir o CT, como fizeram na sexta-feira. ?Dar uma ?cercada? no time não vai levar a nada.? Chulapa ainda se disse envergonhado com o resultado. ?Claro que é para se sentir com vergonha! Ainda mais por ter sido de sete e contra o Corinthians.? Não foi a primeira vez que Nelsinho perdeu de sete na carreira. Quando trabalhou no São Paulo, ele já havia levado de 7 a 2 da Portuguesa e de 7 a 1 do Vasco. O técnico afirmou que não se sentiu boicotado pelos jogadores. Mas a dispensa de quatro atletas durante a semana ? Flávio, Bóvio, Diego e Léo Lima ? não pegou bem. Todos os quatro eram muito queridos dentro do grupo. E apesar de o time ainda ter uma minúscula esperança de se classificar para a Libertadores, Francisco Lopes admitiu que novas dispensas podem acontecer. ?É evidente que já estamos pensando na temporada de 2006 e que reformulações podem ocorrer?, disse o dirigente. Ele ainda admitiu que a contratação de um zagueiro é prioridade absoluta. Jogadores para o ataque, como Gil e Washington, que estão no Japão, também já foram sondados. Dentre os ?dispensáveis?, o nome mais forte é o de Luizão. Em cinco jogos, o atacante não fez nenhum gol. Pior: ficou cinco jogos suspenso após ter sido expulso contra o próprio Corinthians, há um mês, na Vila. Para o gol, a diretoria já tem um pré-contrato com Roger, que está encostado no São Paulo. O jovem Saulo, que até agora chamou a atenção mais pelas suas declarações do que por suas defesas, vai para a reserva em 2006. ?Nem vou dormir à noite. Não sei o que dizer. Agora é momento de falar pouco e trabalhar muito, para acabar o campeonato com honra, pelo menos?, disse Saulo, desta vez, sucinto.