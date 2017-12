Nelsinho dá bronca e prepara dispensa Depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, que o deixou mais longe da vaga na Libertadores, o Santos já prepara uma lista de dispensa. Antes do treino desta quinta-feira, o técnico Nelsinho Baptista deu uma bronca no elenco por causa da atuação no jogo em que perdeu para a Ponte Preta, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, e deve fazer mudanças. Ainda não foram divulgados quais jogadores serão dispensados, mas Nelsinho deve divulgar uma lista ainda nesta quinta-feira, depois do treino. Os mais cotados são Bóvio, Flávio, Diego e Léo Lima.