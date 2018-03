Nelsinho dá puxão de orelhas no Flamengo O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, reuniu os jogadores antes do treino desta segunda-feira e voltou a cobrar mais empenho do elenco. Ele frisou que o time precisa assumir as responsabilidades e, principalmente, acreditar no trabalho que está sendo realizado. Para a partida de quarta-feira contra o Juventude, Nelsinho terá cinco desfalques: Fernando, Cássio e Fabinho, suspensos, André Bahia, na seleção brasileira sub-23, e Júlio César ainda com dores nas costas. A tendência é a de que o jovem Henrique forme a dupla de zaga com o improvisado Fabiano Eller. No meio, Felipe tem o retorno garantido.