Nelsinho dá um aviso para Belletti O lateral-direito Belletti, que é reserva de Cafu na seleção brasileira, pode perder o lugar para o garoto Gabriel no São Paulo. Substituído nas duas últimas partidas da equipe no Torneio Rio-São Paulo, o jogador recebeu um sinal de alerta do técnico Nelsinho Baptista nesta segunda-feira. ?Hoje, o Belletti é o titular. Mas vai ter de trabalhar mais para continuar no time?, avisou o treinador. Belletti tem uma explicação para o seu fraco rendimento. ?Nos jogos pela seleção brasileira estou bem. Mas aqui no Brasil os técnicos estão mandando fazer marcação individual em cima de mim?, justificou o lateral. Mas Nelsinho Baptista parece não concordar com o argumento do jogador. ?Todos os jogadores de seleção recebem marcação especial. O França já passou por isso, o Kaká está passando. Só que eles têm de ter iniciativa para sair da marcação. É o que o Belletti não está fazendo?, criticou o técnico. Para o jogo com o Treze, quinta-feira, em Campina Grande (PB), pela Copa do Brasil, Belletti está escalado, mas entra em campo sabendo que, se não for bem, cederá o lugar para Gabriel. A possibilidade de perder a posição não parece preocupá-lo. Nesta segunda-feira, Belletti estava mais interessado em comentar o encontro que teve com Luiz Felipe Scolari no Sambódromo do Rio, na noite de domingo. ?O Felipão é um cara muito legal. Ele dizia o tempo todo, na brincadeira, que estava de olho em mim?, contou o lateral, sem conseguir disfarçar o orgulho de pertencer ao grupo do treinador da seleção.