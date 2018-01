Nelsinho decide não mudar o Flamengo O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, optou por manter o mesmo time que conquistou uma vaga à próxima fase da Copa do Brasil, para o confronto de domingo, contra o Bahia, em Salvador. De acordo com o treinador, o momento é o de modificar o menos possível a equipe para que os jogadores possam ganhar confiança e tranqüilidade. Para Nelsinho Baptista, o Flamengo tem melhorado seu desempenho, desde que assumiu o comando do time, há três partidas. O treinador explicou o fato de os atletas estarem conseguindo assimilar sua maneira de trabalhar. "Os jogadores estão melhorando. Por exemplo, na partida contra o Ceará, conseguimos nos movimentar mais. Criar jogadas, disse.