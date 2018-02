Nelsinho desfaz dupla Luizão-Pitbull A dupla de ataque do Santos formada por Luizão e Cláudio Pitbull está sendo desfeita pelo técnico Nelsinho Baptista para o clássico de quinta-feira contra o Corinthians. No coletivo desta terça, ele avançou Giovanni para jogar com Cláudio Pitbull no time titular. Luizão começou entre os reservas e substituiu o próprio Pitbull no segundo tempo. O experiente atacante foi objetivo quanto a uma possível perda da condição de titular. "Todos nós que somos jogadores do Santos temos de acatar a decisão do treinador. Se ele (Nelsinho) achar que é melhor jogar um ou outro, vai entrar quem ele determinar", disse Luizão, emendando "procuro fazer meu trabalho dentro de campo e se o Nelsinho quiser me deixar no banco, vou acatar, erguer a cabeça e procurar meu espaço." Já para Giovanni, que está saindo de sua posição de origem, tanto faz jogar como meia ou atacante. "É indiferente e a decisão é do Nelsinho". O que importa ao atleta é a necessidade que o Santos tem de vencer para continuar com chances de conquistar o título. "é oito ou oitenta, não tem meio termo para nós", disse. Com uma vitória, na avaliação do jogador, o time sobe na tabela e ganha motivação para a disputa do título e da vaga para a Libertadores. "Com um empate ou uma derrota, o time cai num fundo de poço sem fim". O jogador contou o que sentiu quando soube que o clássico havia sido anulado: "foi o mesmo sentimento que se tem quando a gente compra um objeto dos sonhos e alguém rouba". Giovanni ressaltou que "ganhar do Corinthians é sempre bom, é uma vitrine. Como o jogo foi anulado, temos de esquecer e pensar em vencer novamente." Time para vencer o Corinthians o Santos tem, na opinião de Giovanni, mas admite que o adversário é o favorito. "O futebol é o momento", lembrou, para advertir: "faltam muitos jogos e é bom não colocar o Corinthians como campeão. Vamos esperar porque falta muita coisa ainda e é preciso caminhar passo a passo." Com Giovanni jogando na função de atacante, a dúvida fica entre Heleno ou Wendel para atuar no meio campo junto com Ricardinho, que está na Seleção e chegará para o clássico. Caso ocorra algum problema, o substituto do capitão será Luciano Henrique. Outro que volta ao time é o lateral-direito Paulo César. Ele treinou normalmente em sua posição nesta terça-feira e retorna depois de ter saído por não estar rendendo o que o treinador esperava.