Nelsinho deve escalar Adriano A rotina era a mesma de toda véspera de jogo. Os atletas do São Paulo chegaram nesta terça-feira ao Centro de Treinamento com suas malas. Afinal, logo após o treino da tarde, iniciariam a concentração para a partida contra o Treze, pela Copa do Brasil. O tempo parece mesmo não tê-los ensinado que, no Brasil, calendário é algo abstrato. Ao entrarem foram comunicados de que o jogo, anteriormente marcado para esta quarta-feira, só vai ser disputado na quinta-feira, às 20h30, no Morumbi. (O local foi mantido.) A surpresa foi geral. ?Minha mala já está até no quarto?, afirmou o atacante França. ?Agora é voltar para a casa e descansar mais um pouco. Só não podemos esquecer nosso jogo lá?, disse o meia Adriano, primeira opção do técnico Nelsinho Baptista para a vaga de Maldonado, expulso na derrota por 1 a 0, na Paraíba. Os paulistas precisam vencer por dois gols de diferença para seguirem na competição. No caso de vitória simples, a decisão será na cobrança de pênaltis. Problemas de organização à parte, o treinador vai definir a equipe nesta quarta-feira. Na lateral-direita, Belletti continua fora. Gabriel segue como titular e disse não se preocupar com o fato de seu desempenho eventualmente prejudicar o companheiro na seleção. ?Não posso pensar nisso?, disse o jovem lateral são-paulino. ?Foi opção do treinador e tenho de fazer meu trabalho da melhor forma possível.?