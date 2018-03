Nelsinho deve fazer mudanças no time O time da Ponte Preta só será definido pelo técnico Nelsinho Baptista momentos antes da decisão contra o Botafogo, domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Mas, com certeza, terá várias mudanças em relação aquele que perdeu, na semana passada, por 2 a 1, no estádio Santa Cruz. Dionísio deverá ser improvisado na lateral direita e Marco Aurélio continuará no meio-campo, garantindo mais agressividade ao ataque. Só a vitória leva a Ponte à final do Campeonato Paulista. "Existem várias possibilidades, mas prefiro não falar nada agora", despistou o técnico, mantendo a mesma tranqüilidade de sempre. Mas será muito difícil para o Botafogo suportar o time da Ponte, que será muito ofensivo. Na defesa, o ala Elivélton volta à esquerda depois de cumprir suspensão automática. A improvisação de Dionísio na ala direita também dá mais força ao ataque, uma vez que ele apóia e se destaca pela forte conclusão. Carlos Alexandre fica no banco. No meio campo, o time atuará com dois autênticos meias. Piá, absolvido pelo TJD da Federação, volta ao time ao lado de Marco Aurélio, que entra no lugar de Dionísio. O esquema 4-2-2-2 de Nelsinho será completado com os artilheiros Washington (14 gols) e Macedo (3), oportunistas natos, responsáveis pela maioria dos 28 gols do ataque. Os jogadores estão concentrados desde ontem à noite. Nesta tarde apenas fizeram um rachão, debaixo de chuva, no campo da sede social do clube. Um novo recreativo está previsto para a manhã de amanhã e, dentro da programação, os jogadores serão dispensados após o jogo até segunda-feira à tarde, quando seguem para o Ceará. Quarta-feira, a Ponte enfrenta o Fortaleza, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil.