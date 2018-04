Nelsinho deve mandar Corinthians ao ataque em Goiânia

Nelsinho Baptista ficou empolgado com os primeiros minutos da partida contra o Atlético Paranaense e decidiu: vai preparar o Corinthians para atacar o Goiás, na partida fundamental para a fuga do rebaixamento, domingo, no Serra Dourada. Veja também: Goleiro Felipe cai nas graças da torcida corintiana Corinthians vai pagar R$ 17 milhões ao Lyon por Nilmar "Gostei demais do que vi no começo da partida contra o Atlético Paranaense. Fizemos um gol, mas poderíamos ter marcado outros e decidido o jogo. Essa postura me anima demais para a partida contra o Goiás. Temos condições de montar o esquema ofensivo e buscar a vitória que tanto precisamos", afirmou o treinador. Para conseguir vencer, Nelsinho passará a semana inteira trabalhando muito com Dentinho e Lulinha. Os dois jogadores conseguiram chegar muito bem à área, mas foram mal na hora de concluir a jogada. E o pior foi que, com o passar do tempo, os dois foram desanimando. Nelsinho conversará com a dupla. Vai incentivá-los e cobrá-los, de uma maneira firme. "Os meninos estão prontos. Sabem o quanto o time está dependendo deles nessa hora difícil. Os dois têm facilidade de criar as jogadas, o que é mais difícil. Só precisam ter calma e personalidade para marcar os gols que o Corinthians precisa nessa hora final do Brasileiro", diz o treinador. Felipe artilheiro Um discussão em pauta durante a semana será a possibilidade de o goleiro Felipe subir de novo para o ataque. Embora a torcida tenha aplaudido, houve no grupo quem não gostou e assumiu isso publicamente."Claro que não posso prever o que iria acontecer naquela bola levantada na área, mas acho que eu faria o gol. Não precisaria nem pular naquela bola, mas nisso o Felipe apareceu", disse, Finazzi. O goleiro cabeceou bem, mas a bola foi para fora. E a diretoria corintiana fez sua parte. Conseguiu oficialmente a liberação do Pacaembu para a partida contra o Vasco, no dia 25. A reforma do estádio foi adiada mais uma vez para tentar salvar o Corinthians.