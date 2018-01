Nelsinho diz que Flamengo não é favorito Após o empate com o São Caetano, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, só pensa no próximo adversário: o Santos, neste sábado, no Maracanã. Apesar de a partida ser em casa, o treinador não considera o Rubro-Negro favorito por considerar complicado vencer o time santista. "Teremos mais espaço para jogar contra o Santos do que na partida com o São Caetano, uma equipe que marca muito forte", disse Nelsinho. O treinador elogiou o adversário, destacando o meio-de-campo e o ataque. "É um time de muita qualidade." Para esta partida, Nelsinho deve contar com o retorno do lateral-esquerdo Athirson e do meia Fábio Baiano, ambos recuperados de contusão. Já o atacante Zé Carlos, com estiramento na coxa direita, foi vetado pelos médicos do clube.