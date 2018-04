Nelsinho diz que futebol está cheio de pedofilia

O técnico Nelsinho Baptista comentou nesta sexta-feira os escândalos de pedofilia nas categorias de base do Corinthians. O treinador contou durante a entrevista coletiva que casos como o ocorrido no clube fazem parte da rotina do futebol. Veja também: Nelsinho Baptista mantém a escalação para enfrentar o Goiás "Infelizmente, eu sei que isso acontece desde que eu comecei a jogar", contou o treinador. "Esses fatos ocorrem porque os clubes não dão atenção para as categorias de base e colocam qualquer profissional lá." Para Nelsinho, existem muitos oportunistas que se aproximam dos garotos já com o pensamento de se aproveitar deles. "Esses profissionais desqualificados aceitam as propostas sem pensar em dinheiro, pois a intenção é outra". "Seria bom ver as equipes se empenhando em colocar profissionais de qualidade na base, dando chances para ex-jogadores, preparadores de experiência. Falta seriedade para trabalhar com o assunto", complementa o técnico. O Corinthians promoveu nesta semana uma reformulação em sua categoria de base ao descobrir que casos de pedofilia aconteciam no clube. O gerente Wando de Moraes, acusado de levar jogadores para seu sítio, em Indaiatuba, foi desligado da equipe.