Nelsinho diz que sabe como vencer o Goiás Em busca de sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Goiás, neste sábado, às 16 horas, no Serra Dourada. O trunfo do Rubro-Negro é o seu técnico, Nelsinho Baptista, que enfrenta pela primeira vez a equipe que treinou e pela qual foi campeão goiano no início do ano. ?Eu sei a maneira de o Goiás jogar e eles sabem como eu gosto de trabalhar", despistou o técnico do Flamengo, aplaudido por torcedores, ao desembarcar neste neste sábado em Goiânia. ?Fico feliz com esse carinho da torcida e o respeito de todos." Nelsinho ainda não escalou o Flamengo, porque o atacante Zé Carlos sentiu dores na coxa direita, nesta sexta-feira. O treinador optou esperar por um teste que o atleta vai fazer momentos antes da partida. Caso ele não tenha condições de atuar, Fernando Baiano será o seu substituto. A boa notícia para os torcedores rubro-negros é a volta do goleiro Júlio César, recuperado de problemas estomacais. O meia Fábio Baiano também não sente mais dores musculares e foi escalado no banco de reservas. O técnico do Flamengo não escondeu sua satisfação com o crescimento de rendimento da equipe. O quinto lugar na tabela de classificação do Brasileiro, com 12 pontos (três vitórias, três empates e uma derrota) contribuiu para a alegria do treinador. ?O grupo do Flamengo é forte e está dando a resposta à proposta que eu fiz quando cheguei: a de que todos teriam que pegar no pesado."