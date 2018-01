Nelsinho escala Fla com três zagueiros O técnico Nelsinho Baptista treinou novamente a equipe no esquema 3-5-2, gostou do que viu e deve enfrentar o Cruzeiro neste domingo com três zagueiros. A partida será a primeira da decisão da Copa do Brasil. O jogo de volta ocorrerá na quarta-feira, no Mineirão. Com o 3-5-2, Nelsinho dará liberdade de ataque a Luciano e Athirson. Dessa forma, pretende pressionar o Cruzeiro desde o início. O técnico da equipe carioca entende que o Flamengo precisa abrir boa vantagem no primeiro jogo para viajar com mais tranqüilidade a Minas Gerais. O zagueiro Fernando, recuperado de contusão, volta à equipe. Na última partida, atuaram na zaga apenas André Bahia e Váldson, que agora terá a função de líbero. Tumulto - A venda antecipada de ingressos para o jogo do Maracanã foi marcada por muita confusão e algumas denúncias de agressão de torcedores, que acusaram policiais militares de terem cometido excessos no tumulto. Houve até tiros para o alto nas imediações do Maracanã, depois de um confronto entre torcedores e cambistas. Estes agiam sem repressão. Compravam dezenas de ingressos numa mesma bilheteria e depois voltavam à fila para obter nova remessa. Quando a carga disponível no Maracanã para arquibancadas acabou, no início da tarde desta sexta-feira, os cambistas ocuparam os arredores do estádio para vender ingressos com preço até três vezes maior que o oficial. Do total de 74.500 bilhetes para a decisão, só restaram pouco mais de 7 mil, referentes ao setor das gerais e, em número bem menor, ao das cadeiras especiais. Estas cargas serão postas à venda neste sábado pela manhã.