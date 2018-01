Nelsinho escala Rogério Pinheiro O zagueiro Rogério Pinheiro será a novidade do São Paulo na primeira partida contra o Flamengo, pelas finais da Copa dos Campeões, domingo, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Ele entra no lugar de Wilson, que vai para a reserva. O técnico Nelsinho Baptista optou pela mudança, depois de analisar a atuação da dupla de zaga da equipe, Jean e Wilson, na partida contra o Coritiba, no meio de semana, em Maceió. A equipe paulista venceu por 4 a 1, mas o setor não agradou ao técnico. Nelsinho queria mesmo um jogador mais experiente na zaga, por causa do ataque adversário, que conta com o veloz Edílson como sua principal estrela. "A mudança é por uma questão técnica", disse o treinador, justificando a volta de Roberto Pinheiro na equipe. O jogador havia sido o capitão o time durante o Torneio Rio-São Paulo, mas depois perdeu o lugar. Nelsinho poderá ainda fazer outra mudança na defesa: o lateral-esquerdo Gustavo Nery, com o joelho esquerdo machucado, não treinou hoje e depende de testes antes do jogo para saber se poderá enfrentar o Flamengo. Lino está na expectativa de entrar no lugar. O atacante Luís Fabiano também não treinou, porque estava se queixando de dores no tornozelo direito, mas Nelsinho disse que sua contusão não preocupa tanto. O médico do clube, que está com a delegação em João Pessoa, Luís Augusto Gaspar, afirmou, no entanto, que se a partida contra o Flamengo fosse amanhã, Gustavo Nery e Luís Fabiano estariam fora da equipe. O São Paulo fez um treino tático no campo na Escola Técnica Federal no bairro de Jaguaribe. O treinador pediu aos cinegrafistas das emissoras de televisão para que não registrassem as jogadas. O técnico ensaiou muito a saída da equipe da defesa para o ataque. É a tática de Nelsinho para tentar surpreender o adversário, e ele tinha receio que Zagallo, técnico do Flamengo, pudesse ficar sabendo por meio da televisão.