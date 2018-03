Nelsinho exige vitória do Fla neste sábado Nas próximas duas semanas, o Flamengo enfrenta o Vitória três vezes. Serão dois confrontos pela Copa do Brasil - nos dias 7 e 14 de maio - e um amanhã, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o sexto colocado na principal competição nacional e precisa vencer o time baiano para evitar que os líderes se distanciem na competição. "Os adversários à nossa frente também têm jogos complicados. É importante conseguir um resultado favorável para ganhar posições", afirmou o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista. O treinador demonstrou um certo alívio por contar com o retorno de alguns jogadores. Nas duas últimas partidas, o Flamengo teve muitos problemas na escalação. Contra o Corinthians, na 6ª rodada do Brasileiro, o time conseguiu um empate sofrido em São Paulo, mesmo sem cinco titulares. Na quarta, pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro garantiu a classificação com sete desfalques. No jogo de amanhã, esse número diminuiu para três. O goleiro Júlio César, que estava com a seleção brasileira no amistoso contra o México, retorna ao gol do Flamengo. O mesmo vale para o atacante Fernando Baiano, recuperado de dores no joelho direito, liberado pelos médicos. O volante Paulo Miranda ganhou a vaga do jovem Jonatas. Mas o lateral-esquerdo Athirson ficará novamente ausente do time titular. Depois de não enfrentar o Remo, porque também estava com a seleção, ele cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Fábio Baiano e Zé Carlos continuam machucados e não têm retorno previsto.