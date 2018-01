Nelsinho exige vitória do Fla no Maracanã O Flamengo vai tentar manter a escrita de nunca ter perdido para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Na primeira partida da final da competição, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, o Rubro-Negro defende uma invencibilidade de quatro jogos contra a equipe mineira. São três empates e uma vitória carioca. O último confronto entre ambos, pelo Campeonato Brasileiro de 2002, também terminou empatado. Mas o dono da casa não vai se contentar com apenas um empate. O técnico Nelsinho Baptista exige a vitória, de preferência por mais de um gol de diferença. A torcida do Flamengo promete uma enorme festa no Maracanã. A diretoria do clube distribuiu cerca de 15 mil balões vermelho e preto e conclamou os torcedores a levarem para o estádio as famosas cornetas que tanto incomodaram os jogadores do Vasco na final do Campeonato Carioca de 2001. Na ocasião, o Rubro-Negro conquistou o título com um gol de falta do sérvio Petkovic, nos minutos finais. Na Copa do Brasil, o Flamengo levantou a taça apenas uma vez, em 1990, contra o Goiás. E a situação era semelhante à atual. O time jogou primeiro em casa e conseguiu um resultado razoável: venceu por 1 a 0. Na partida de volta, segurou um empate por 0 a 0, conquistando o título. "Valorizo muito a primeira partida, seja ela dentro ou fora de casa. É muito importante obtermos um bom resultado e ter uma tranqüilidade em Minas", afirmou Nelsinho Baptista. "Temos jogadores acostumados com decisões e isso é fundamental." Com a intenção de parar o ataque do Cruzeiro, Nelsinho optou pelo esquema com três zagueiros. Fernando, recuperado de contusão, atuará ao lado de André Bahia e Váldson, este na posição de líbero. "Temos que ter atenção o tempo todo. Éramos a terceira melhor defesa do Brasileiro e, em duas partidas, isso mudou", disse o treinador, lembrando das goleadas sofridas para Atlético-PR e Paraná. O lateral-esquerdo Athirson, mesmo sentindo dores musculares, está confirmado. "Se estiver com dor ou não, vou entrar em campo e ajudar o Flamengo a ser campeão. Vai ser ruim nos encarar com o Maracanã lotado", disse. Para o meia Felipe, que atuará com mais liberdade na criação, o time precisará jogar com inteligência. "Não podemos sofrer gols. São 180 minutos para a conquista do título. Acho que 1 a 0 já está bom", afirmou. Ele também espera que a mística da camisa 10 "dê uma força" na decisão. Na última vez em que o Flamengo chegou à final da Copa do Brasil, em 1997, a equipe perdeu a taça para o Grêmio.