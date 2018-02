Nelsinho faz 2 mudanças na Ponte para encarar o América Com a confiança cada vez maior, a Ponte Preta encerrou nesta sexta-feira os preparativos para enfrentar o América, domingo, às 18h10, no Estádio Moisés Lucarelli. O técnico Nelsinho Baptista não quis saber de mistério e confirmou duas mudanças no time. Com o artilheiro Finazzi suspenso com três cartões amarelos, Anderson Luiz entra no comando de ataque ao lado de Roger, grande destaque dos últimos dois jogos, quando o time campineiro venceu Santo André e Ituano. No meio-de-campo, Thiago Carpini será o volante na vaga de Pingo, vetado com uma lesão muscular na coxa esquerda. A volta do zagueiro e capitão Anderson foi descartada. Ele cumpriu suspensão e passou a fazer um trabalho de recuperação muscular para evitar o agravamento de uma lesão muscular. Por isso, ficará de fora dos dois próximos jogos, contra o América e depois diante do São Paulo. Com 17 pontos, a Ponte Preta ocupa a décima colocação, a quatro pontos da zona de classificação para as semifinais.